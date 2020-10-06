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- Kahramanmaraş’ta tavukları torbaya koyup çaldı
Kahramanmaraş’ta tavukları torbaya koyup çaldı
Güpegündüz bir iş yerindeki kümese girerek tavukları çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
- İHA
- 06.10.2020 - 11:07
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki cam üretimi yapan iş yerinin yan kısmındaki tavuk kümesine gündüz saatlerinde giren hırsız, 2 adet tavuğu elindeki torbaya koyarak çaldı.
O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
UZUN SÜRE VAKİT GEÇİRDİ
Görüntülerde kümeslerin yanına gizlice giren bir kişinin uzun süre vakit geçirdikten sonra 2 tavuğu torbaya koyup kaçtığı görülüyor.
Kahramanmaraş’ta hırsız tavukları torbaya koyup çaldı İZLE
KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelinin kimliğini belirleme ve yakalama çalışmaları devam ediyor.