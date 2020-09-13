Fabrikada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.

Vali Ömer Faruk Çoşkun da yangın alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın ViDEO