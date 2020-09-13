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    Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

    Fabrikada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • AA
    • 13.09.2020 - 10:10
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 10:10
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    Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

    Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

    Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.

    Vali Ömer Faruk Çoşkun da yangın alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

    Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın ViDEO

    Kahramanmaraş ta tekstil fabrikasında yangın #1

    Kahramanmaraş ta tekstil fabrikasında yangın #2

    Kahramanmaraş ta tekstil fabrikasında yangın #3

    Kahramanmaraş ta tekstil fabrikasında yangın #4

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