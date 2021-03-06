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- Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcısı polisin oyunu ile yakalandı
Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcısı polisin oyunu ile yakalandı
- İHA
- 06.03.2021 - 18:02
- Güncelleme : 06.03.2021 - 18:16
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir vatandaş, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından arandı.
Arayan kişi, yaşlı adama adının FETÖ örgütüne karıştığını söyledi.
Aldığı telefon üzerine üzerine yaşlı adam, durumu polis ekiplerine bildirdi.
OPERASYON BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kendilerine gelen ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.
Harekete geçen ekipler, yaşlı adamla iş birliği yaptı.
Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcısı polisin oyunu ile yakalandı VİDEO
PARALARIN ARASINA KAĞITLAR KONULDU
Ekipler, dolandırıcı ile yaşlı adamın buluşmasını istedi.
Dolandırıcı, yaşlı adamdan banka hesabında bulunan 11 bin lirayı çekmesini istedi.
Polis ekipleri, paraların arasına kağıtlar koyarak bir deste para görüntüsü oluşturdu.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Yaşlı adam ve dolandırıcının buluştuğu adreste hazır bekleyen polis ekipleri, dolandırıcıyı suçüstü yakalandı.
Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Telefonla vatandaşları tuzağına çekerek dolandırdığı iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yaşlı vatandaş, emniyet güçlerine teşekkür etti.