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    Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcısı polisin oyunu ile yakalandı

    Yaşlı bir adam kendisini telefonla arayarak polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıyı, polis ile iş birliği yaparak yakalattı.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 18:16
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    Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcısı polisin oyunu ile yakalandı

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir vatandaş, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından arandı.

    Arayan kişi, yaşlı adama adının FETÖ örgütüne karıştığını söyledi.

    Aldığı telefon üzerine üzerine yaşlı adam, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    OPERASYON BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, kendilerine gelen ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.

    Harekete geçen ekipler, yaşlı adamla iş birliği yaptı.

    Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcısı polisin oyunu ile yakalandı VİDEO

    Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcısı polisin oyunu ile yakalandı #1

    PARALARIN ARASINA KAĞITLAR KONULDU

    Ekipler, dolandırıcı ile yaşlı adamın buluşmasını istedi.

    Dolandırıcı, yaşlı adamdan banka hesabında bulunan 11 bin lirayı çekmesini istedi.

    Polis ekipleri, paraların arasına kağıtlar koyarak bir deste para görüntüsü oluşturdu.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Yaşlı adam ve dolandırıcının buluştuğu adreste hazır bekleyen polis ekipleri, dolandırıcıyı suçüstü yakalandı.

    Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Telefonla vatandaşları tuzağına çekerek dolandırdığı iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Yaşlı vatandaş, emniyet güçlerine teşekkür etti.

    Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcısı polisin oyunu ile yakalandı #2

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