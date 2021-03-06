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Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcısı polisin oyunu ile yakalandı

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcısı polisin oyunu ile yakalandı

Yaşlı bir adam kendisini telefonla arayarak polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıyı, polis ile iş birliği yaparak yakalattı.