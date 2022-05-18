Kahramanmaraş'ta tır otomobile arkadan çarptı; 1 ölü 3 yaralı

Seyir halindeki tırın, aynı yönde ilerlemekte olan otomobile arkadan çarpması sonucu yolcu konumundaki 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Suçatı bölgesinde ilerleyen V.Y. isimli şoförün kullandığı 53 AN 420 plakalı tır, kontrolden çıktı.

Tır, aynı yönde ilerlemekte olan İ.G. idaresindeki 46 HR 706 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen otomobil, yol kenarına savruldu.

Yolcu konumundaki genç kadın hayatını kaybetti

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Öznur Kahveci hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile S.G. ve 1 yaşındaki N.G. ise kazadan yaralı kurtuldu.

Yaralılar demir kesme makinesiyle çıkarıldı

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin demir kesme makinesi yardımıyla yaptığı çalışmanın ardından çıkarılabildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.











