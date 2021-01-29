Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana gelen kazada, A.H idaresindeki elektrikli bisiklet seyir halindeyken, park halindeki bir aracın kapısının açılması ile kapıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu konumda olan Mahmut H. sol şeritten gelen bir başka araca çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza sonrası ağır yaralanan Mahmut H, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Mahmut H. burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



