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    Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 29.01.2021 - 02:36
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    Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana gelen kazada, A.H idaresindeki elektrikli bisiklet seyir halindeyken, park halindeki bir aracın kapısının açılması ile kapıya çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu konumda olan Mahmut H. sol şeritten gelen bir başka araca çarptı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Kaza sonrası ağır yaralanan Mahmut H, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

    Mahmut H. burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kahramanmaraş ta trafik kazası: 1 ölü #1

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