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İHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, İsmet Karaokur Bulvarı’nda korkunç bir kavga meydana geldi.

Trafikte iki otomobil sürücüsü karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Ardından 46 AJP 960 plakalı otomobilden inen şahıslar, diğer sürücüyü araç içerisinde ‘Seni öldürürüm bak’ diyerek darbetti.

ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI

Darbettiği sürücüye ‘Kaybol’ diye bağıran saldırgan ardından aracına binip uzaklaştı.

BAŞKA BİRİ SÜRÜCÜ KAYDETTİ

Saldırı anı ise olay yerinden geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.