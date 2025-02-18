Kahramanmaraş'ta Türk bayrağını kesen kadınla kavga ettiler

İHA
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde yürüyen bir kadın, yol kenarına asılı Türk bayrağını kesmeye çalıştı.
Durumu gören vatandaşlar ise kadına tepki gösterdi.
Tepki gösteren vatandaşların sayısı birden çoğalınca taraflar arasında kavga çıktı.
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇIKTI
Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olayın ihbar edilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, kadının zihinsel engelli olduğunu belirledi.
Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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