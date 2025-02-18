Haberler



3. Sayfa



Kahramanmaraş'ta Türk bayrağını kesen kadınla kavga ettiler

Kahramanmaraş'ta Türk bayrağını kesen kadınla kavga ettiler Afşin ilçesinde yol kenarına asılı bayrağı kesmeye çalışan kadın, kendisine tepki gösterenlerle kavgaya tutuştu. Olayla ilgili başlatılan incelemede kadının zihinsel engelli olduğu belirlendi.