Kahramanmaraş'ta usta ile çırak yumruk yumruğa kavga etti

Kahramanmaraş'ta usta ile çırak yumruk yumruğa kavga etti

Bir fırında çalışan usta ile çırak arasında kavga çıktı. Fırının önünde yumruk yumruğa birbirine giren usta ve çırağın kavgası, çevredekiler tarafından sakince izlendi.

Kahramanraş'ta bulunan İsmetpaşa Mahallesi'ndeki fırında 2 gün önce işe giren çırak ile ustası arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İsimleri öğrenilemeyen usta ile çırağın tartışması büyüyerek fırının dışına taştı.

Diğer çalışanların araya girmesiyle usta ile çırak ayrıldı ancak çok geçmeden tekrar tartışmaya başladı.

KAFEDE OTURANLARIN İLGİSİZLİĞİ HAYRET ETTİRDİ

Kısa sürede yeniden alevlenen tartışmada usta ile çırak bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

Kavga devam ederken fırının karşısındaki kafede masada oturan kişilerin ilgisizliği dikkat çekti.

FİLM GİZİ İZLEDİLER

Masada oturan 2 kişi, kavgaya müdahale etmeden usta ile çırağın birbirlerini yumruklamasını film izler gibi izledi. Başka bir kişi de kavgada zarar görme ihtimaline karşı sehpasını geriye çekti.

Komşu esnafların araya girmesiyle usta ile çırağın kavgası sonlandırıldı.













