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    Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

    Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 18:48
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    Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

    Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 7 ayrı olayda 37 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 2 gram bonzai maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

    11 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    Olaylarla ilgili N.S.B .(22), M.T. (23), H.K. (21), M.V. (25), S.Ş. (26), H.Ç. (24), Y.C. (26), Ö.S. (19), Ö.A. (23), H.D. (30) ile H.M. (25) olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı #1

    Kahramanmaraş ta uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı #2

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