Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 7 ayrı olayda 37 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 2 gram bonzai maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olaylarla ilgili N.S.B .(22), M.T. (23), H.K. (21), M.V. (25), S.Ş. (26), H.Ç. (24), Y.C. (26), Ö.S. (19), Ö.A. (23), H.D. (30) ile H.M. (25) olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.