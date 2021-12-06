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    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

    Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirilirken 4 şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 19:22
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    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

    Kahramanmaraş'ın Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Arıtaş Mahallesi’nde R.Ö.’ye ait evde uyuşturucu ve uyuşturucu hap kullandığı istihbaratı aldı.

    Savcılıktan alınan karar doğrultusunda ikamete operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

    İçeride bulunan şahısların üzerlerinde ve evde yapılan aramada, 16 gram metamfetamin ile 126 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

    Olayla ilgili olarak ev sahibiyle birlikte H.G., İ.K. ve M.C.B adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar hakkındaki adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı #1

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