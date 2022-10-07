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- Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 şahıs tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, operasyonda 177,85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
- 07.10.2022 - 17:56
- Güncelleme : 07.10.2022 - 17:58
Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik harekete geçti.
Ekipler, zehirli madde tacirlerini engelemek için operasyon düzenledi
Düzenlenen operasyonda M.Y., İ.K. ve A.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
177,85 gram metamfetamin maddesi yakalandı
Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 177,85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.