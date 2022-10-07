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    Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 şahıs tutuklandı

    Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, operasyonda 177,85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
    • 07.10.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 17:58
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    Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 şahıs tutuklandı

    Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik harekete geçti.

    Ekipler, zehirli madde tacirlerini engelemek için operasyon düzenledi

    Düzenlenen operasyonda M.Y., İ.K. ve A.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

    177,85 gram metamfetamin maddesi yakalandı

    Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 177,85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

    Kahramanmaraş ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 şahıs tutuklandı #1


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