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- Kahramanmaraş'ta üzerine pamuk balyası düşen şoför öldü
Kahramanmaraş'ta üzerine pamuk balyası düşen şoför öldü
61 yaşındaki tır şoförünün hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- DHA
- 05.11.2020 - 07:10
- Güncelleme : 05.11.2020 - 09:11
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasına pamuk getiren Mustafa Uçar (61), yükü indirmek için tırın dorsesinin kapağını açtı.
Bu sırada dorsede yüklü olan ve her biri 200 kilo ağırlığında olduğu belirtilen pamuk balyalarından biri, Uçar'ın üzerine düştü.
KAZA ANI KAMERADA
Uçar'ın yardımına koşanlar, ağır yaralanan sürücü için sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kaza anı bölgedeki bir güvenlikle kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kahramanmaraş'ta üzerine pamuk balyası düşen şoför öldü İZLE
HAYATINI KAYBETTİ
Uçar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alnından Uçar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.