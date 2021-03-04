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- Kahramanmaraş'ta vitesleri karıştırınca otomobiliyle bahçeye uçtu
Kahramanmaraş'ta vitesleri karıştırınca otomobiliyle bahçeye uçtu
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Ayşe Orçan, geri manevra yapmak isterken vitesleri karıştırınca kullandığı otomobille evin bahçesine uçtu.
- DHA
- 04.03.2021 - 17:33
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücü Ayşe Orçan otomobiliyle geri manevra yapmak istedi.
Orçan vitesleri karıştırınca otomobil, hızla ileri gidip bir evin bahçesine uçtu.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada, ev ile istinat duvarı arasında dik vaziyette kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ayşe Orçan, çağırılan ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.