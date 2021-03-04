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    Kahramanmaraş'ta vitesleri karıştırınca otomobiliyle bahçeye uçtu

    Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Ayşe Orçan, geri manevra yapmak isterken vitesleri karıştırınca kullandığı otomobille evin bahçesine uçtu.
    • DHA
    • 04.03.2021 - 17:33
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    Kahramanmaraş'ta vitesleri karıştırınca otomobiliyle bahçeye uçtu

     

    Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücü Ayşe Orçan otomobiliyle geri manevra yapmak istedi.

    Orçan vitesleri karıştırınca otomobil, hızla ileri gidip bir evin bahçesine uçtu.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Kazada, ev ile istinat duvarı arasında dik vaziyette kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

    Ayşe Orçan, çağırılan ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kahramanmaraş ta vitesleri karıştırınca otomobiliyle bahçeye uçtu #1

    Otomobil bahçeye uçtu VİDEO



    Kahramanmaraş ta vitesleri karıştırınca otomobiliyle bahçeye uçtu #2

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