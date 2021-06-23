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    Kahramanmaraş’ta yakalanan hükümlünün kimliği, parmak izi ile tespit edildi

    35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan şahıs, operasyon ile Kahramanmaraş'ta yakalandı. Şahsın kimliği, parmak izi ile tespit edildi.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 12:50
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    Kahramanmaraş’ta yakalanan hükümlünün kimliği, parmak izi ile tespit edildi

    Gaziantep'te 5 'silahlı yağma', 5 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil İbrahim Ersöz'ün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Ersöz’ün Kahramanmaraş'a kaçtığı belirlenmesi ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.

    Ersöz’ün gidebileceği yerler üzerine çalışmalar yapıldı.

    Şahsın, Vadi Mahallesi’nde bulunan bir evde gizlendiği tespit edildi.

    KENDİNİ ‘AHMET’ OLARAK TANITTI

    Söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

    Ersöz, eve gelen polislere kendisini ‘Ahmet’ olarak tanıttı.

    Suç işlemediğini öne süren şahsın üzerinden kimlik çıkmayınca emniyete götürüldü.

    Kahramanmaraş’ta yakalanan hükümlünün kimliği, parmak izi ile tespit edildi VİDEO

    KİMLİĞİ AÇIĞA ÇIKTI

    Parmak izi incelemesi ile Ersöz’ün kimliği açığa çıktı.

    Şahsın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kahramanmaraş’ta yakalanan hükümlünün kimliği, parmak izi ile tespit edildi #1

    Kahramanmaraş’ta yakalanan hükümlünün kimliği, parmak izi ile tespit edildi #2

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