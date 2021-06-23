- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kahramanmaraş’ta yakalanan hükümlünün kimliği, parmak izi ile tespit edildi
Kahramanmaraş’ta yakalanan hükümlünün kimliği, parmak izi ile tespit edildi
- DHA
- 23.06.2021 - 12:48
- Güncelleme : 23.06.2021 - 12:50
Gaziantep'te 5 'silahlı yağma', 5 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil İbrahim Ersöz'ün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ersöz’ün Kahramanmaraş'a kaçtığı belirlenmesi ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.
Ersöz’ün gidebileceği yerler üzerine çalışmalar yapıldı.
Şahsın, Vadi Mahallesi’nde bulunan bir evde gizlendiği tespit edildi.
KENDİNİ ‘AHMET’ OLARAK TANITTI
Söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
Ersöz, eve gelen polislere kendisini ‘Ahmet’ olarak tanıttı.
Suç işlemediğini öne süren şahsın üzerinden kimlik çıkmayınca emniyete götürüldü.
Kahramanmaraş’ta yakalanan hükümlünün kimliği, parmak izi ile tespit edildi VİDEO
KİMLİĞİ AÇIĞA ÇIKTI
Parmak izi incelemesi ile Ersöz’ün kimliği açığa çıktı.
Şahsın, emniyetteki işlemleri sürüyor.