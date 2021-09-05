Yaralı köpeği evine götüren Ahmet Mirik, veteriner çağırdı. Mirik, köpeği belediye barınağına teslim etmek için yetkili bulamayınca, 200 kilometre yol giderek köpeği kendisi bıraktı.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi’nde, bir köpeğin yerde yaralı olarak yattığını gören mahalle sakinlerinden Ahmet Mirik, köpeğin ayaklarının ezilmiş olduğunu gördü.

Mirik, acı içinde kıvranan köpeği evine götürerek veteriner ekip çağırdı. Köpeğin evde yapılan ilk müdahalesinin ardından, bakımı için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hayvan Barınağı'nı arayan Ahmet Mirik, ilçede bir görevli olduğu ve onunla görüşmesi gerektiği cevabını aldı.

BARINAK GÖREVLİSİ ARABASIYLA ALAMAYACAĞINI SÖYLEDİ

İlçedeki barınak görevlisi ise Andırın'da barınak olmadığını, hafta sonu olduğu için Kahramanmaraş'tan aracın gelip köpeği alamayacağını söyledi.

Ahmet Mirik, yaralı köpek için 200 kilometre yol giderek otomobiliyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

Kahramanmaraş’ta, yaralı köpek için 200 kilometre yol gitti VİDEO



“VİCDANEN ÇOK RAHATIM”

Muhatap bulamadığından dolayı çok üzüldüğünü belirten Mirik, "Köpeği o halde görünce vicdanım elvermedi, Veteriner çağırıp ilk tedavisini yaptırdım. Aracımla yaklaşık 200 kilometre kat ederek Hayvan barınağına teslim ettim. Vicdanen çok rahatım." dedi.