Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatma Gül'den haber alınamıyor: Kızım daha önce 3 defa evden kaçtı

17 yaşındaki Fatma Gül Günal'ın babası yaptığı açıklamada, "Ne ben ne de eşim kızıma herhangi bir psikolojik baskı yapmadık" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatma Gül Günal, 8 gündür aranıyor.

Polis ekiplerinden yardım isteyen baba Duran Günal, "O benim evladım. Bu olayın üzerine düşmeye devam edeceğim." dedi.

VALİZİNİ HAZIRLAYIP GİTMİŞ

Kızının evden ayrıldığı zaman işte olduğunu, oğlunun aramasıyla haberi olduğunu ifade eden Duran Günal, şu ifadeleri kullandı;

"Kızımı en son işe giderken gördüm evde. 'Kardeşlerinin yanında dur' diye bıraktım. Kız arkadaşı Nur B. ile 2 gün evde beraber kaldılar. Kızımı en son 27 Nisan'da gördüm ve ondan sonra da haber alamadım. Küçük kızı ninesine gönderiyor, daha sonra valizini hazırlayıp arkadaşı Nur B.'ye veriyor. Daha sonra kendisi okulun önüne gidiyor ve burada beyaz bir arabaya binerek çekip gidiyor.

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN"

Kim ya da kimler tarafından götürülüyor, amaçları ne bilmiyorum. Bu olayın üstüne düşmeye devam edeceğim çünkü o beni evladım. Allah kimsenin başına vermesin, kolay değil.

"DAHA ÖNCE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ"

Kızım daha önce de 3 defa evden kaçmıştı bu 4'üncü. Ne ben ne de eşim kızıma herhangi bir psikolojik baskı yaptık. Kızım daha önce psikolojik tedavi görmüştü. Ama üstüne giden, baskı yapan kimse olmadı."





"KIZIMIN EVE DÖNMESİNİ İSTİYORUM"

Evden ayrıldıktan sonra kızının kendisini ve tüm yakınlarını sosyal medya hesaplarından engellediğini de belirten Günal, "Kızıma ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Kızımın yanında kimliği yok, parası yok, bir tek telefonu var. Kızımın eve dönmesini istiyorum." dedi.