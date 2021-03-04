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- Kahramanmaraş’ta yaşlı çiftin evinde yangın çıktı
Kahramanmaraş’ta yaşlı çiftin evinde yangın çıktı
- AA
- 04.03.2021 - 08:49
- Güncelleme : 04.03.2021 - 08:51
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Şehit Evliya Mahallesi'nde 2 katlı evde yangın çıkı.
Alevler kısa sürede Hamza Uzun (57) ve Bedriye Uzun (57) çiftinin yaşadığı evi sardı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kahramanmaraş’ta yaşlı çiftin evinde yangın çıktı ViDEO
MAHSUR KALDI
Bedriye Uzun, yangın sırasında evde mahsur kaldı.
Mahsur kalan kadının çağrısını mahalle bekçisi duydu.
BEKÇİ KURTARDI
İkametin demir parmaklığını kesen bekçi, kadını bulunduğu yerden kurtardı.
Hamza Uygun, yangından kendi çabaları ile kurtuldu
HASTANEYE KALDIRILDI
Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, ev kullanılamaz hale geldi.
Bedriye Uzun ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uzun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.