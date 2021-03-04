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    Kahramanmaraş’ta yaşlı çiftin evinde yangın çıktı

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler evi bir anda sarınca, evde bulunan yaşlı kadın demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı.
    • AA
    • 04.03.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 08:51
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    Kahramanmaraş’ta yaşlı çiftin evinde yangın çıktı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Şehit Evliya Mahallesi'nde 2 katlı evde yangın çıkı.

    Alevler kısa sürede Hamza Uzun (57) ve Bedriye Uzun (57) çiftinin yaşadığı evi sardı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

    İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Kahramanmaraş’ta yaşlı çiftin evinde yangın çıktı ViDEO

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    MAHSUR KALDI

    Bedriye Uzun, yangın sırasında evde mahsur kaldı.

    Mahsur kalan kadının çağrısını mahalle bekçisi duydu.

    BEKÇİ KURTARDI

    İkametin demir parmaklığını kesen bekçi, kadını bulunduğu yerden kurtardı.

    Hamza Uygun, yangından kendi çabaları ile kurtuldu

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, ev kullanılamaz hale geldi.

    Bedriye Uzun ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Uzun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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