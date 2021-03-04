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Kahramanmaraş’ta yaşlı çiftin evinde yangın çıktı

Kahramanmaraş’ta yaşlı çiftin evinde yangın çıktı

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler evi bir anda sarınca, evde bulunan yaşlı kadın demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı.