Kahramanmaraş'ta yolcu treniyle kamyonet çarpıştı

Türkoğlu ilçesindeki hemzemin geçitte, kamyonetle yolcu treninin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise telef oldu.

Kahramanmaraş'ta Fatih Mahallesi'nde meydana gelen kazada hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Mesut O.'nun kullandığı küçükbaş yüklü kamyonet ile Malatya'ya seyir halindeki yolcu treni çarpıştı.

2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada Mesut O. ile yanındaki Erhan O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

41 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU

Polis ekipleri, kamyonetteki 41 küçükbaşın da öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

















