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    Kahramanmaraş'ta yolcu treniyle kamyonet çarpıştı

    Türkoğlu ilçesindeki hemzemin geçitte, kamyonetle yolcu treninin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş ise telef oldu.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 10:08
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    Kahramanmaraş'ta yolcu treniyle kamyonet çarpıştı

    Kahramanmaraş'ta Fatih Mahallesi'nde meydana gelen kazada hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Mesut O.'nun kullandığı küçükbaş yüklü kamyonet ile Malatya'ya seyir halindeki yolcu treni çarpıştı.

    2 SÜRÜCÜ YARALANDI

    Kazada Mesut O. ile yanındaki Erhan O. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    41 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU

    Polis ekipleri, kamyonetteki 41 küçükbaşın da öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Kahramanmaraş ta yolcu treniyle kamyonet çarpıştı #1

    Kahramanmaraş ta yolcu treniyle kamyonet çarpıştı #2

    Kahramanmaraş ta yolcu treniyle kamyonet çarpıştı #3

    Kahramanmaraş ta yolcu treniyle kamyonet çarpıştı #4

    Kahramanmaraş ta yolcu treniyle kamyonet çarpıştı #5


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