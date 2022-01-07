Kahramanmaraş'ta, yolda bulduğu emekli maaşını sahibine telsim etti

Bankadan çektiği emekli maaşını düşüren Mehmet Akpınar’ın maaşı, Hükümet Konağı önünde Arif Durmuş tarafından bulundu. Durmuş parayı, polis aracılığı ile sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, Tapu ve Kadastro İlçe Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Arif Durmuş, dün öğle saatlerinde Andırın Hükümet Konağı önünde 2 bin 500 lira buldu.

Durmuş, polis noktasına giderek yerde para bulduğunu ve sahibine teslim etmek istediğini söyledi.

Polis, güvenlik kamerası incelemesinde parayı emekli imam Mehmet Akpınar'ın düşürdüğünü tespit etti.

“HELAL PARAYMIŞ”

Polisin irtibata geçtiği Akpınar, Andırın Hükümet Konağı'na gelerek parayı Durmuş'tan teslim aldı.

Arif Durmuş'a teşekkür eden Mehmet Akpınar, “Helal paraymış. Düşürdüğümden hiç haberim olmadı. Arif Bey'e teşekkür ediyorum.” dedi.

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KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Mehmet Akpınar'ın yürürken parasını düşürmesi güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde cebinden parası düşen Akpınar'ın, yürümeye devam ettiği ve onlarca kişinin de geçmesi rağmen parayı fark etmediği görüldü.