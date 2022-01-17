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    Kahramanmaraş'taki genç 15 yıl önce kaybettiği babasıyla aynı kaderi paylaştı

    Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen otomobilin içerisindeki genç adam hayatını kaybetti. Gencin, 15 sene önce de babasını kazada kaybettiği öğrenildi.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 17:56
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    Kahramanmaraş'taki genç 15 yıl önce kaybettiği babasıyla aynı kaderi paylaştı

    Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 15 yıl önce trafik kazasında babasını kaybeden 27 yaşındaki gencin hikayesi yürekleri burktu.

    Elbistan’dan Evcihüyük Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan 46 VC 637 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

    SAVRULARAK TARLAYA GİRDİ

    Savrulan otomobil, tarlaya girdikten sonra devrildi. Takla atan otomobildeki Haydar Kale (27), ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kahramanmaraş taki genç 15 yıl önce kaybettiği babasıyla aynı kaderi paylaştı #1

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kale, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kale, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    BABA OCAĞINDA DEFNEDİLECEK

    Kale’nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlçeye bağlı Hacıhasanlı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Kale’nin cenazesinin, baba ocağında defnedileceği bildirildi.

    BABASI İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

    Öte yandan kazada hayatını kaybeden Haydar Kale’nin, babası Ayhan Kale ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. 2007 Haziran’ında yaşanan kazada baba Ayhan Kale’nin kullandığı otomobil, traktöre çarpmıştı. Otomobilin sürücüsü Ayhan Kale hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

    Kahramanmaraş taki genç 15 yıl önce kaybettiği babasıyla aynı kaderi paylaştı #2

    Kahramanmaraş taki genç 15 yıl önce kaybettiği babasıyla aynı kaderi paylaştı #3


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