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- Kahramanmaraş'taki hükümlü kumar baskınında yakalandı
Kahramanmaraş'taki hükümlü kumar baskınında yakalandı
Emniyet ekiplerince bir iş hanına düzenlenen kumar baskınında 10 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 14.02.2022 - 16:55
- Güncelleme : 14.02.2022 - 17:03
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hafta sonu İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanında kumar denetimi gerçekleştirdi.
10 YIL 3 AY HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
Denetim sırasında polise yakalanan S.S. (41) isimli şahsın, hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.
TUTUKLANDI
Yakalanan hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.