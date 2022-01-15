Kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Zeki Gülmez, kendisini arayıp, bankacı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 47 bin lirasını kaptırdı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Zeki Gülmez, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kadınla konuştu.

Kadın, "Şifrenizi acil olarak değiştirmeniz gerekiyor, şifrenizi bizimle ve banka personeliyle paylaşmayın" şeklinde konuşmasını ardından Gülmez, telefonundaki mobil banka uygulamasına girerek söylenenleri yaptı.

Bir müddet sonra dolandırıldığını anlayan Gülmez, durumu polise bildirdi.

KANTİN İŞLETMECİSİ DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU

Ekiplerin incelemesinin ardından kantin işletmecisi Gülmez’in 47 bin lira dolandırıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'taki işletmeci dolandırıcıların hedefi oldu VİDEO

"BAKANIN MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ, TUŞLARA BASARAK YÖNLENDİRDİ BENİ"

Olay sonrası şikayetçi olduğunu ifade eden Gülmez, "Pazartesi günü saat 3 sıralarında iş yerinde oturuyordum ve bir telefon çaldı. Buyurun dedim, kendisi benim adımı söyleyerek görüşmek bir bankadan aradıklarını söyledi. Mobil internet güvenlik biriminden aradığını söylediler ve kredi kartlarımın yanında olduğunu söylediler. 'Şifrenizi acil olarak değiştirmeniz gerekiyor, şifrenizi bizimle ve banka personeliyle paylaşmayın' dedi.Bu arada ben bankanın mobil sistemine girdim ve şifremi değiştirdim, karşıdaki kadın beni yönlendirmeye başladı ve ikinci bir numara verdi, bankanın müşteri temsilcisi olacağını söyledi. Beni şuraya buraya bas diye yönlendirdi. Sonrasında farklı kredi kartımızın olup olmadığını sordu. Ben daha sonra dolandırılmaktan şüphelendim ve bankaya gittim" dedi.

"47 BİN LİRA DOLANDIRILDIĞIMI BANKA SÖYLEDİ"

Dolandırılma şüphesiyle bankaya gittiğini ve banka görevlilerinin kendisine dolandırıldığını söylediğini ifade eden Gülmez, "Sonrasında numarayı aradığımda numaranın geçici süre görüşmelere kapalı olduğunu söylendi. Banka temsilcisi diye verilen ikinci numarayı aradığımda ise Erzurum Horasanlı ve İstanbul’da yaşayan bir şahıs çıktı. Hesaplarını kiraya verdiğini söyledi. Ben de, 'Bu hesap kirayı duymadık, ev ve araba kirasını duyduk ta' dedim. İnternetten kendilerine ulaşıldığını söyledi ve bir şeyler anlattı. Bankayla görüşmemizde ise biz okey vermişiz. Emniyete suç duyurusunda bulunduk. İnşallah ekipler kısa sürede suçluyu bulacaklar. 21 bin 500 lira bir çekilmiş, 26 bin 400 lira da ayrı çekilmiş toplamda 47 bin" dedi.