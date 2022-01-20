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    Kahramanmaraş'taki kadın demir brandanın altında kaldı

    Kaldırımda yürürken bir iş yerinin demir brandasının üzerine düşmesi ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 13:27
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    Kahramanmaraş'taki kadın demir brandanın altında kaldı

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen 61 yaşındaki kadının üzerine, bir iş yerinin 10 metre uzunluğundaki demir brandası düştü.

    DEMİR BRANDA ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Kar kütlelerine dayanamayan branda, üzerine düştüğü kadını ağır yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Kahramanmaraş'taki kadın demir brandanın altında kaldı

    KALP MASAJI YAPILDI

    İş yeri içinde sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan kadın, ambulansla Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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