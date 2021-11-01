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    Kahramanmaraş'taki Astsubay, trafik kazasında can verdi

    Elbistan'da görev yapan Astsubay Hüseyin Başer kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada can veren Astsubayın cenazesi memleketine gönderilecek.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 17:42
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    Kahramanmaraş'taki Astsubay, trafik kazasında can verdi

    Kahramanmaraş’ta görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin Başer 46 E 8559 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil savrulup yön levhasına çarparak, yolun kenarındaki tarlada takla attı.

    KAZADA CAN VERDİ

    Kaza sırasında Kıdemli Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

    Başer'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

    CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

    Başer'in cenazesinin memleketi Tokat'a defnedileceği bildirildi.

    Ekipler tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Kahramanmaraş taki Astsubay, trafik kazasında can verdi #1

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