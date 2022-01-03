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    Kahramanmaraş'taki mazgal hırsızları yakalandı

    Yılbaşı gecesi yağmur mazgallarının demirlerini çaldıkları tespit edilen şahıslar, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 03.01.2022 - 12:42
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    Kahramanmaraş'taki mazgal hırsızları yakalandı

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bazı caddelerde bulunan yağmur suyu mazgal demirleri yılbaşı gecesi çalındı.

    Mazgal demirlerinin çalınmasıyla ortaya çıkan çukur trafiği  ve yayaları tehlikeye atarken, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mazgal demirlerini 19 yaşındaki Ubeyd U. ve 17 yaşlarındaki Muhammed K. ve Mehmet G.'nin çaldığını belirledi.

    MAZGALLAR BELEDİYEYE TESLİM EDİLDİ

    Adresleri tespit edilen şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çaldıkları mazgal demirleri ele geçirildi.

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, mazgal demirleri ise belediyeye teslim edildi.

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