Kahramanmaraş’taki patlama anı kamerada

Petrol boru hattındaki patlama anının görüntüleri ortaya çıkarken Kahramanmaraş Valiliği, patlamanın elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiğini aktardı.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511'inci kilometresinde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde patlama meydana gelmişti.

Patlamanın ardından çıkan yangın Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna sıçramış, yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı.

O patlamaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bölgede görev yapan itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının soğutma çalışmaları da tamamlandı.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı.

Kahramanmaraş'ta boru hattında yangına neden olan elektrik direğinin devrilme anı VİDEO

‘ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLİNCE YANGIN ÇIKTI’

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırmalarda, ilk bulgulara göre, bir görgü şahidinin ilçe jandarma komutanlığına verdiği ifadeler doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmekte olup gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir.”