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    Kahramanmaraş'taki sağlıkçı, hasta kadını 3 kat sırtında taşıdı

    99 yaşındaki yatalak hasta, sağlık memuru tarafından 3'üncü kattaki evine omuz üstünde taşındı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 17:26
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    Kahramanmaraş'taki sağlıkçı, hasta kadını 3 kat sırtında taşıdı

    Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne bağlı evde sağlık birimi ekibi, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan yatalak hasta Rabia Akkaya'nın evine gitti.

    Akkaya'nın muayene için hastaneye götürülmesine karar verildi. Ekipteki sağlık memuru Ali Demir, asansörü olmayan binanın 3'üncü katında oturan Akkaya'yı sırtına alarak aşağıya indirip ambulansa taşıdı.

    3'ÜNCÜ KATTAKİ EVE SIRTTA ÇIKARILDI

    Götürüldüğü hastanede gerekli kontrolleri yapılan Akkaya, tekrar ambulansla evinin önüne getirildi. Ali Demir, Akkaya'yı sırtına alıp bu kez de 3'üncü kattaki evine çıkardı. Rabia Akkaya, Demir'e teşekkür etti.

    Kahramanmaraş taki sağlıkçı, hasta kadını 3 kat sırtında taşıdı #1

    Kahramanmaraş taki sağlıkçı, hasta kadını 3 kat sırtında taşıdı #2

    Kahramanmaraş taki sağlıkçı, hasta kadını 3 kat sırtında taşıdı #3


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