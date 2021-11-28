Kahramanmaraş'taki tamir ustası, sevgisini Atatürk heykelleriyle gösteriyor

78 yaşındaki tamir ustası Mahmut Ardıç, Atatürk'e olan sevgisini portre ve heykeller yaparak göstermeye çalışıyor.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi, Gaziler Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk babası Mahmut Ardıç, 61 yıldır tamir işleriyle uğraştığını ve heykel ve portreler yaptığını söyledi.

Gücünün yettiği yere kadar Atatürk heykeli yapmak istediğini söyleyen Ardıç, 45 günle 3 ay arasında değişen çalışmalara vakit ayırdığını belirtti.

"GÜCÜMÜN YETTİĞİ YERE KADAR DEVAM EDECEĞİM"

Birçok ile Atatürk heykeli yapıp gönderdiğini belirten Ardıç, "61 yıldır tamir işleriyle uğraşıyorum. Bunun yanında birçok ev aletleri yaparak geçimimi sağlıyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ü çok seviyorum ve 61 yıldır da farklı illere heykeller yaptım gönderdim. Yaptığım heykeller meydanlara kondu ve sergilendi. Eserlerin yapım süresi ise çalışmaya göre değişiyor. 45 günde yaptığımda oluyor, 3 ayda yaptığımda. Gücümün yettiği yere kadar çalışmaya ve Atatürk heykeli yapmaya devam edeceğim." dedi.