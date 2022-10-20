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    Kahramanmaraş'ts 4.5 büyüklüğünde deprem

    Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu.
    • 20.10.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 16:05
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    Kahramanmaraş'ts 4.5 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'tan bildirdi.

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, depremle panik yaşadı.

    Büyüklüğü 4.5, derinliği 8.31 kilometre

    AFAD'ın aktarımına göre, deprem 4.5 büyüklüğünde yaşandı.

    Saat 14.34'te meydana gelen sarsıntının derinliği 8,31 kilometre olarak belirlendi.

    "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

    Bir diğer yandan, depremle ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

    Bakan Soylu, an itibarıyla olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdiği ifadelerini şu cümlelerle açıkladı;

    "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4.5 büyüklüğünde depremin ardından valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."

    Kahramanmaraş ts 4.5 büyüklüğünde deprem #1

    Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem VİDEO

    Kahramanmaraş ts 4.5 büyüklüğünde deprem #2

    Kahramanmaraş ts 4.5 büyüklüğünde deprem #3

    Kahramanmaraş ts 4.5 büyüklüğünde deprem #4


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