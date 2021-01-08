Kahramanmataş'ta alevler içinde kalan pompacı son anda kurtuldu

Akaryakıt istasyonunda çıkan yangın sırasında alevler içinde kalan çalışanın imdadına çevredekiler yetişti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, pompaların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POMPACI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

O sırada ise istasyonda çalışan bir pompacı alevler arasında kaldı. Panik halindeki adam koşuşturmaya başlarken, durumu gören başka iş yeri çalışanı ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Yaralı adam Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta alevler içinde kalan pompacı yanmaktan son anda kurtarıldı