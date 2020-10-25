Kahramanmataş'ta iğnenin yan etkilerini söyleyen doktor darbedildi

Yaptırmak istediği iğnenin yan etkilerini söyleyen doktoru darbedip, odasını dağıtan 22 yaşındaki S.K. ile annesi, gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nın acil servisine gelen S.K., rahatsızlanarak gittiği hastanede doktor Merve Albayrak'a iğne yaptırmak istediğini söyledi.

Albayrak, iğneyi yapabileceklerini ancak ciddi yan etkileri olduğunu belirterek genç kızı uzman doktora yönlendirdi.

DOKTORU DARBETTİ

Bu sırada anne M.K. (42), yan etkilerinden dolayı kızının iğneyi yaptırmaktan vazgeçebileceğini söyleyerek, tepki gösterdi.

S.K. de doktor Merve Albayrak'a saldırıp, darbetti. Genç kız daha sonra doktorun odasını dağıtıp yere yattı, sinir krizi geçirdi.

DOKTOR ŞİKAYETTE BULUNDU

Acil serviste görev yapan diğer doktor, sesleri duyup Albayrak'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.K. ve M.K.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Doktor Albayrak ise aldığı darp raporu ile karakola giderek şikayetçi oldu.