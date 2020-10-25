Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
11.03
2.23%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Kahramanmataş'ta iğnenin yan etkilerini söyleyen doktor darbedildi

    Yaptırmak istediği iğnenin yan etkilerini söyleyen doktoru darbedip, odasını dağıtan 22 yaşındaki S.K. ile annesi, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 15:59
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 16:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmataş'ta iğnenin yan etkilerini söyleyen doktor darbedildi

    Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nın acil servisine gelen S.K., rahatsızlanarak gittiği hastanede doktor Merve Albayrak'a iğne yaptırmak istediğini söyledi.

    Albayrak, iğneyi yapabileceklerini ancak ciddi yan etkileri olduğunu belirterek genç kızı uzman doktora yönlendirdi.

    DOKTORU DARBETTİ

    Bu sırada anne M.K. (42), yan etkilerinden dolayı kızının iğneyi yaptırmaktan vazgeçebileceğini söyleyerek, tepki gösterdi.

    S.K. de doktor Merve Albayrak'a saldırıp, darbetti. Genç kız daha sonra doktorun odasını dağıtıp yere yattı, sinir krizi geçirdi.

    DOKTOR ŞİKAYETTE BULUNDU

    Acil serviste görev yapan diğer doktor, sesleri duyup Albayrak'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.K. ve M.K.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

    Doktor Albayrak ise aldığı darp raporu ile karakola giderek şikayetçi oldu.

    Kahramanmataş ta iğnenin yan etkilerini söyleyen doktor darbedildi #1

    Görüş Bildir