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    Kalp hastası genç Taksim Meydanı'nda fenalaştı

    İlaçlarını geciktiren ve yürüdüğü esnada baygınlık geçiren şahıs, çevredekilerin müdahalesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 10:35
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    Kalp hastası genç Taksim Meydanı'nda fenalaştı

    İstanbul Taksim Meydanı'nda, 20 yaşındaki yabancı uyruklu kalp hastası Muhammet E., ilaçlarını kullanmayı geciktirdiği için bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

    İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

    Yerde yatan genci gören vatandaşlar, gencin kalbine masaj yaparak müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan gence ilk müdahalesini gerçekleştirerek Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kalp hastası genç Taksim Meydanı'nda fenalaştı VİDEO

    Kalp hastası genç Taksim Meydanı nda fenalaştı #1

    Kalp hastası genç Taksim Meydanı nda fenalaştı #2

    Kalp hastası genç Taksim Meydanı nda fenalaştı #3

    Kalp hastası genç Taksim Meydanı nda fenalaştı #4

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