Kamara Deresi'ni kirleten tesisin, deşarj standartlarını aştığı açıklandı

Kamara Deresi'ni kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisin, su kirliliği kontrolü yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını aştığı tespit edildi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi, 16 Nisan’da kırmızı renkte akmasıyla gündeme gelmişti.

Marmara Denizi’ne akan deredeki kirlilik, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekiplerini harekete geçirmişti.

Dereden alınan numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle kirliliğe bölgede bulunan bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu belirlendi.

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tesis ve çevresinde incelemelerde bulundu.

1 milyondan fazla idari para cezası uygulandı

DHA’nın haberine göre; tesiste yapılan incelemede, Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ne tabi olduğu halde lisansının olmadığı tespit edildi.

Arıtılması gereken atık suyu direkt dereye deşarj ettiği için kanundaki en üst sınırdan kasıtlı olarak su arıtılmadan dereye akıtıldığı için 1 milyon 799 bin lira idari para cezası uygulandı. İşletme, süresiz olarak faaliyetten men edildi.

“Belirtilen deşarj standartlarını aştığı tespit edilmiştir”

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, ekiplerinin dereden aldığı numunelerin analizlerinin tamamlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, atık suda herhangi bir ağır metal ve benzeri tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanılmadığı belirterek şu ifadelere yer verildi:

"Kamara Deresi'ne kırmızı renkli atık sularını verdiği tespit edilen geri dönüşüm tesisinden 16.04.2022 tarihinde müdürlüğümüzce alınan atık su numunesi analize gönderilmiş olup, analizler tamamlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre dereye verilen atık suda 17 adet parametre analiz edilmiş ve bunlardan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ile Askıda Katı Madde (AKM) parametreleri olmak üzere 2 parametrenin su kirliliği kontrolü yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını aştığı tespit edilmiştir. Atık suda herhangi bir ağır metal ve benzeri tehlikeli bir kirletici parametreye rastlanılmamıştır.”