Yapışık doğan Kamerunlu Elizabeth ve Mary kardeşler, İstanbulda 27 saat süren ameliyat ile 9 aylıkken ayrıldı. İkizler, 7 ay süren tedavinin ardından bugün taburcu oldu.

Kamerun’da, 2020 Temmuz ayında, Caroline ve Richard Akwe çiftinin siyam ikizleri Elizabeth ve Mary, kalçalarından birbirine yapışık olarak dünyaya geldi.

Kız çocuklarının, omurgalarının bir kısmına, idrar yollarından sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine kadar birçok bölgesi yapışıktı.

İkizlerin tedavi süreci, Kamerun Cumhurbaşkanlığı tarafından üstlenildi.

9 aylıkken İstanbul’a getirilen ikizler, Üsküdar Altunizade’de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Hastane uzmanlarından Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Serpil Ustalar Özgen ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak'ın önderliğinde, ürolojiden yoğun bakım ekibine, radyolojiden fizik tedaviye dek çok sayıda hekim ve sağlık profesyonelinden oluşan ordu, yapışık kız çocuklarını ayırmak için seferber oldu.

Kamerunlu yapışık ikizler, İstanbul’da ayrıldı VİDEO



SIKI BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLDÜ

7 aylık tedavi süreci içerisinde çok sıkı bir tanı, operasyon ve tedavi süreci yürütüldü.

Tedavileri tamamlanan siyam ikizleri, bugün hastanede taburcu edildi.

Taburcu edilmeden önce ikizlerin doktorları, bir basın toplantısı yaparak 27 saat süren ayırma operasyonu ve 7 aylık tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Caroline ve Richard Akwe çiftinin ikizleri Elizabeth ve Mary de yer aldı. Çift kızlarına şarkı söylerken, pembe elbisesi ile ellerini sallayan kızı alkış topladı.

“KIZLARIMIN DOKTOR OLMASINI İSTİYORUM”

Baba Richard Akwe, toplantıda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çok mutluyum, ayrılabildiler, omurgalarından yapışıktılar ve Tanrı'ya şükürler olsun sağlıklılar. Çocuklarımın burada gördüğü tedaviden çok mutluyum. Kamerun'da bu duruma çok rastlanıyor. Kızlarımın doktor olmasını istiyorum ve bu vakaları tedavi etmelerini istiyorum.”





Serpil Ustalar Özgen, Mary'nin şimdi yürümeye başladığını, ekiplerinin bu başarının ardından zorlukları unuttuğunu belirtti.

Anne Caroline Akwe ise, “İlk önce tabii ki şoktu bunu öğrendiğimde. Ama şimdi ayrıldıktan sonra çok çok mutlu olduk. Herkese şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu. Annesinin konuştuğu sırada küçük kızın mikrofonu tutması dikkat çekti.

“EN KÖTÜSÜ DÜŞÜNÜLEREK BÜTÜN HAZIRLIKLAR YAPILDI”

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak, basın toplantısının ardından süreç ve bundan sonra yapılacak tedavilerle ilgili olarak şu sözleri kaydetti:

“Bir fizik tedavi yapılacak, birleşik bir ürogenital sistem vardı, sindirim sistemi vardı, sinir sistemi vardı. Şimdi bunlar ayrıldı, bunların normal halde çalışması için bir çalışma var, bundan sonraki işler daha kolay ama en büyük iş buydu. Zordu, bu çok sık karşılaşılan bir durum değil. Çok nadir görülen bir anomali ve birleşik organlar var. Sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, mesane, hepsinin ayrılması ve uzun bir ameliyat. Her bir ameliyat aslında bir sistemin ayrılması ve büyük ameliyat. 4-5 büyük ameliyat, anestezi altında yapılıyor. Ondan sonraki süreçte, ameliyat sonrası yoğun bakım süreci o yüzden çok önemliydi. O yüzden her şey düşünülerek, en iyi, en kötüsü düşünülerek bütün hazırlıklar yapıldı.





“ZAMAN KAYBINA HİÇ TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTU”

Ona göre her şey, pompalar, monitörler, ilaçlar hazırlandı. Zaman kaybına hiç tahammülümüz yoktu. Herkes hazır bekledi, ameliyatın da ne kadar süreceği belli değildi. Çünkü 27. saatte bitti ve ondan sonra bizim yoğun bakım süreci başladı.”