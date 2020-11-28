Kamu kurumlarını zarara uğratmakla suçlanan 23 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli 13 ilde kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce mali suçların men ve takibine yönelik yürütülen planlı dosya kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık", "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Marmara Bölgesi ve Türkiye genelindeki 25 kamu kurumuna kalyak kalorifer yakıtı temin ve taşıma ihalesini alan şüpheli şirket ve çalışanlarının kurumlara eksik ya da kalitesi düşük karışımlı yakıt teslim ettiği belirlendi.

40 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuyla ilgili 24 Kasım'da Kocaeli merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

23'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen 40 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, ikisi savcılıktan, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL'DA 70 TON YAKITA EL KONULDU

İstanbul'da iki farklı depoda yapılan aramalarda ise yaklaşık 70 ton yakıt ele geçirildi.