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    Kamuyu zarara uğratan iş verenlere Van merkezli operasyon: 31 gözaltı

    Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara verilen ödeme desteğini, gerçek hak sahiplerine vermeyen iş verenler tespit edildi. Kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 11:29
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    Kamuyu zarara uğratan iş verenlere Van merkezli operasyon: 31 gözaltı

    Van’da, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında koronavirüs sürecinde kamuyu zarara uğratan işverenlerin tespiti yapıldı.

    Söz konusu şahısların ücretsiz izne ayrılan çalışanların mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilen nakdi ücret desteği ödemesini gerçek hak sahiplerine vermedikleri anlaşıldı.

    Ödemelerin, gerçek sahipleri yerine anlaşmalı 10 şirketin bünyesinde sigortalı gösterdikleri ve ücretsiz izne ayırdıkları kişilere ödendiği saptandı.

    ÖDEMELERİ GERİ ALDILAR

    Bu ödemenin büyük bir kısmını sigortalı gösterdikleri kişilerden geri aldıkları tespit edildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olay üzerine harekete geçti.

    Kamuyu zarara uğratan iş verenlere Van merkezli operasyon: 31 gözaltı #1

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği belirlenen, aralarında şirket yöneticileri ve yetkilileriyle kamu görevlilerinin de bulunduğu 34 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

    Van, Ankara, Antalya ve Kocaeli illerinde baskınlar yapıldı. Çalışmalar sonucu 31 kişi gözaltına alındı.

    Anlaşmalı şirketler bünyesinde sigortalı gösterdikleri 2 bin 600 kişiye yaklaşık 10 milyon lira haksız ödeme yapılarak kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kamuyu zarara uğratan iş verenlere Van merkezli operasyon: 31 gözaltı VİDEO

    14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    2 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Mahkemeye çıkarıla8n 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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