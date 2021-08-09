Kandıra’da denize giren 2 kişiden biri öldü, diğeri aranıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasak alanda denize giren 2 kişiden biri boğulurken diğeri de kayboldu.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, kuvvetli dalgalar nedeniyle bir süre önce ilçe sahilinden denize girmek yasaklandı.

YASAKLI BÖLGEDE DENİZE GİRDİLER

Ancak cankurtaranın bulunmadığı Tuzağzı plajında yasağa rağmen denize giren Yusuf Elmas(29) ve yeğeni Ahmet Enes Elmas(19), bir süre sonra gözden kayboldu.

AMCA KURTARILAMADI

Dalgaların açığa sürüklediği amca ile yeğeninin kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geldi. Yapılan çalışmalarda Yusuf Elmas balgın halde bulunarak kıyıya çıkarıldı. Ambulansa alınan Yusuf Elmas, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

KAYIP YEĞEN ARANIYOR

Yeğeni Ahmet Enes Elmas’ı bulmak için yapılan çalışmalar sürüyor. Ancak denizdeki kuvvetli dalgalar sebebiyle sadece karadan gözlem yöntemi kullanılabiliyor.

AYAĞI KAYIP DENİZE DÜŞTÜ

Kandıra Bağırganlı Mahallesi’ndeki Sardala Koyu’nda ise, iddiaya göre kayalıkların üzerine çıkan Hüseyin Yılmaz, ayağının kayması sonucu denize düştü. Olayı gören arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye ekipler geldi. Hüseyin Yılmaz’ı bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait botlar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopter ile çalışma yapıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.