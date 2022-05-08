Kangalların başka ırklarda olmayan, karakteristik özelliği: Aile içi çiftleşme yok

Kangalların ne aile içinde ne de kardeş gibi büyüdükleri diğer köpeklerle eşleştiğini belirten Yıldız, başka hiçbir köpek ırkında bu özelliğin mevcut olmadığını söyledi.

Ünü ülke sınırlarını aşan Kangallar zekaları, sadakatler ve cesaretlerinin yanı sıra birçok karakteristik özelliği ile diğer ırklardan ayrılıyor.

Bunlardan en önemlisinin ise Kangalların aile içi ilişki yaşamaması olarak biliniyor.

Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, kardeş olmayıp aynı yerde yaşayan, birbirlerini benimseyen Kangalların dahi ilişki yaşamadığını söyledi.

“Birbirlerini kardeş olarak benimseyen Kangal köpekleri bile eş olmazlar”

Dişi Kangalların sadece yabancı ve üstün ırk özelliklerini benimsediği erkeklerle eş olduğunu ifade eden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Kangallarda ensest ilişki yok. Kangalı Kangal yapan en büyük karakter değerlerinden bir tanesi de bu özelliğidir. Aynı yerde kardeş olmayıp da büyüyen birbirlerini kardeş olarak benimseyen Kangal köpekleri bile eş olmazlar. Bir araya getirseniz de eş edemezsiniz, birbirlerine bakar dururlar. Ama dişi yabancı bir erkeği benimseyip üstün ırk özelliklerini kabul ederse doğası gereği onu sahiplenir ve sırf üremek ve çoğalmak için zoraki eş olur. Ama kardeşleriyle baba kız, anne oğul, oğul kız, asla çiftleşmez. Aynı ortamda büyüyenlerde birbirlerini benimser. Benimsedikleri zamanda eş olmaları mümkün değildir.





“Kangal Anadolu’nun karakteridir”

Bu sadece Kangallarda olan genetik bir özelliktir. Diğer ırklarda hepsi birbirleriyle eşleşir kimse kimseyi tanımaz. Mesele sadece o dönem geldiğinde birbirleriyle eş olurlar ve karmaşa bir yapı ortaya çıkar. Ne olduğu belirsiz bir tür meydana gelir. Ama Kangal Anadolu’nun karakteridir, Anadolu insanı gibi yaşar bu coğrafyanın kadım ırkı ve mirasıdır. Kangal bizim olmazsa olmazımızdır.”