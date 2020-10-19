Kanser tedavisi için geldiği İstanbul'da kazada öldü

Halkalı'da yol kenarında yürüyen kişinin, feci şekilde ölmesine neden olan kaza kameralara yansıdı.

Kanser tedavisi için Ankara'dan İstanbul'a oğlunun yanına gelen bir kişiye, Halkalı'da otomobil çarptı.

Çarpanın şiddetiyle adam, havada takla atıp yere savruldu. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

HEMŞİRE MÜDAHALE ETTİ

Yaralı adamın oğlu, hemen babasının yanına koşup çevredekilerden yardım istedi. Yoldan otomobili ile geçen hemşire durup, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Kanser tedavisi için geldiği İstanbul'da kazada hayatını kaybetti ViDEO

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kişiyi ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kanser tedavisi gören kişi hayatını kaybetti.

"SİTENİN ÖNÜNDE SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Olayı gören Esra Altuntaş, "Beyaz otomobil yol kenarında yürüyen iki kişiden birisine çarptı. Adam yuvarlandı. Bankamatiğin önüne düştü. Tesadüf, olay yerinde hemşire varmış. Müdahale etmiş. Adamın bir anda bilinci gitti. Ankara'dan tedavi için İstanbul'a gelmiş. Bizim bu sitenin önünde sürekli kaza oluyor. Acilen bir önlem alınması gerekiyor." diye konuştu.