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- Kanserden hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hakkari'de defnedildi
Kanserden hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hakkari'de defnedildi
66 yaşındaki Kıbrıs gazisi, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazi, memleketi Şemdinli'de son yolculuğuna uğurlandı.
- DHA
- 25.03.2022 - 18:05
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir süredir kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi Ahmet Sezai, hastanede hayatını kaybetti.
Sezai'nin cenazesi, otopsinin ardından memleketi Şemdinli'ye götürüldü.
Kıbrıs gazisi Sezai için Karşıyaka Mahallesi Camisi önünde tören düzenlendi.
CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI
Törene Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ercan, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, kurum amirleri, Sezai'nin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Sezai, ilçe mezarlığında toprağa verildi.