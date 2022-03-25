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    Kanserden hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hakkari'de defnedildi

    66 yaşındaki Kıbrıs gazisi, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazi, memleketi Şemdinli'de son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 18:05
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    Kanserden hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hakkari'de defnedildi

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir süredir kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi Ahmet Sezai, hastanede hayatını kaybetti.

    Sezai'nin cenazesi, otopsinin ardından memleketi Şemdinli'ye götürüldü.

    Kıbrıs gazisi Sezai için Karşıyaka Mahallesi Camisi önünde tören düzenlendi.

    CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

    Törene Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ercan, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, kurum amirleri, Sezai'nin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Sezai, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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