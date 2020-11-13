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- Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy'e demir attı
Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy'e demir attı
Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi olan Kanuni, Yenikapı açıklarından hareket ederek Kadıköy açıklarına demirlendi.
- DHA
- 13.11.2020 - 09:45
- Güncelleme : 13.11.2020 - 10:10
Türkiye'nin sahada aktif çalışan 3. sondaj gemisi olan "Kanuni", geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı.
Gemi, bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi.
KIYI EMNİYETİ EŞLİĞİNDE HAREKET ETTİ
Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.