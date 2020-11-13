Dolar
7.6646
-0.3147%
Euro
9.0678
-0.3297%
Altın
1887.02
0.6067%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
463.428
-0.1006%
Bitcoin
124856.28
0.3752%
EXEN Coin
12.39
0.00%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy'e demir attı

    Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi olan Kanuni, Yenikapı açıklarından hareket ederek Kadıköy açıklarına demirlendi.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 09:45
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 10:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy'e demir attı

    Türkiye'nin sahada aktif çalışan 3. sondaj gemisi olan "Kanuni", geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı.

    Gemi, bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi.

    KIYI EMNİYETİ EŞLİĞİNDE HAREKET ETTİ

    Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.

    Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy e demir attı #1

    Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy e demir attı #2

    Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy e demir attı #3

    Kanuni Sondaj Gemisi Kadıköy e demir attı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir