Petrol
113.57
-2.34%
Euro
17.6875
1.09%
Dolar
16.464
0.44%
Altın
979.99
0.70%
Borsa
2573
0.00%
Bitcoin
497.026
-4.62%
BTXN Coin
12.30
-2.68%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Kapadokya Bölgesindeki kaçak yapılar yıkılıyor

    Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı.
    • 02.06.2022 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kapadokya Bölgesindeki kaçak yapılar yıkılıyor

    Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor.

    Çalışmalar kapsamında alınan karar doğrultusunda, Kapadokya'nın ana merkezi olan Nevşehir'de kaçak yapıların yıkımı tekrar başladı.

    Bir yapı daha yıkıldı

    İHA'nın haberine göre; ilk olarak Göreme Kasabası İsalı Mahallesi Üzümlü Sokak üzerinde yapılan bir yapı yıkıldı.

    Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda il özel idaresine bağlı iş makinelere ilk yıkımı gerçekleştirdi.

    Kaçak yapılarla mücadele devam edecek

    Edinilen bilgiye göre, Kapadokya Alan Başkanlığının Kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde kaçak ve izinsiz yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde de devam edecek.

    Kapadokya Bölgesindeki kaçak yapılar yıkılıyor #1

    Kapadokya Bölgesindeki kaçak yapılar yıkılıyor #2

    Kapadokya Bölgesindeki kaçak yapılar yıkılıyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Arnavutköy'deki mahallede park etme kavgası kamerada
    3. Sayfa

    Arnavutköy'deki mahallede park etme kavgası kamerada

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Konya'da tekniker asansör boşluğuna düşüp öldü
    3. Sayfa

    Konya'da tekniker asansör boşluğuna düşüp öldü

    Görüş Bildir