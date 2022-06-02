Kapadokya Bölgesindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı.

Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında alınan karar doğrultusunda, Kapadokya'nın ana merkezi olan Nevşehir'de kaçak yapıların yıkımı tekrar başladı.

Bir yapı daha yıkıldı

İHA'nın haberine göre; ilk olarak Göreme Kasabası İsalı Mahallesi Üzümlü Sokak üzerinde yapılan bir yapı yıkıldı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda il özel idaresine bağlı iş makinelere ilk yıkımı gerçekleştirdi.

Kaçak yapılarla mücadele devam edecek

Edinilen bilgiye göre, Kapadokya Alan Başkanlığının Kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde kaçak ve izinsiz yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde de devam edecek.