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    Kapadokya’da otomobil, yolda alev aldı

    Arıza nedeniyle alevlere teslim olarak kullanılamaz hale gelen aracın yardımına itfaiye ekipleri koştu.
    • DHA
    • 17.07.2021 - 15:16
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    Kapadokya’da otomobil, yolda alev aldı

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında, Furkan Haskahraman yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmındaki arıza nedeniyle alev aldı.

    ALEVLER YOLA SIÇRADI

    Haskahraman otomobili sağa çekip indi. Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

    Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

     


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