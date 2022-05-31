Kapalıçarşı'da takibe başladılar, Kadıköy'de kurşun yağdırdılar

E-5 Kadıköy bağlantı yolunda, Kapalıçarşı'dan itibaren takip ettikleri arabaya kurşun yağdırdılar. Olayda bir kişi hafif yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da Eminönü’nde Kapalıçarşı’dan yola çıkan 34 BTD 413 plakalı otomobile binen 4 kişi, Kadıköy’e geldi.

Bir grup tarafından, Kapalıçarşı’dan beri otomobille takip edildiği öğrenilen kişiler, Kadıköy’de seyir halindeyken kendilerini takip eden kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak saldırıya uğradı.

Bir kişi hafif yaralandı

Saldırıda, kurşunlanan otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden biri, vurularak hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Saldırganlar kaçtı

Saldırıda yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, saldırgan şahıslar olay yerinden kaçtı.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.







