Petrol
119.43
1.56%
Euro
17.5575
-0.61%
Dolar
16.4159
0.22%
Altın
975.63
-0.19%
Borsa
2537
0.40%
Bitcoin
520.530
3.97%
BTXN Coin
12.49
-0.71%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Kapalıçarşı'da takibe başladılar, Kadıköy'de kurşun yağdırdılar

    E-5 Kadıköy bağlantı yolunda, Kapalıçarşı'dan itibaren takip ettikleri arabaya kurşun yağdırdılar. Olayda bir kişi hafif yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
    • 31.05.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 15:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kapalıçarşı'da takibe başladılar, Kadıköy'de kurşun yağdırdılar

    İstanbul'da Eminönü’nde Kapalıçarşı’dan yola çıkan 34 BTD 413 plakalı otomobile binen 4 kişi, Kadıköy’e geldi.

    Bir grup tarafından, Kapalıçarşı’dan beri otomobille takip edildiği öğrenilen kişiler, Kadıköy’de seyir halindeyken kendilerini takip eden kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak saldırıya uğradı.

    Bir kişi hafif yaralandı

    Saldırıda, kurşunlanan otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden biri, vurularak hafif şekilde yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

    Saldırganlar kaçtı

    Saldırıda yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, saldırgan şahıslar olay yerinden kaçtı.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Kapalıçarşı da takibe başladılar, Kadıköy de kurşun yağdırdılar #1

    Kapalıçarşı da takibe başladılar, Kadıköy de kurşun yağdırdılar #2

    Kapalıçarşı da takibe başladılar, Kadıköy de kurşun yağdırdılar #3

    Kapalıçarşı da takibe başladılar, Kadıköy de kurşun yağdırdılar #4

    Kapalıçarşı da takibe başladılar, Kadıköy de kurşun yağdırdılar #5


    İlginizi Çekebilir

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    İsveç: Türkiye'ye silah satabiliriz
    Dünya

    İsveç: Türkiye'ye silah satabiliriz

    Yılın ilk çeyrek büyümesi yarın açıklanacak
    Ekonomi

    Yılın ilk çeyrek büyümesi yarın açıklanacak

    Görüş Bildir