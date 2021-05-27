Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, aranan bir tırın yakıt deposunda, toplam 526 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Ekipler, sınır kapısında yarım milyonu aşkın uyuşturucu ele geçirdi.

ŞÜPHELİ GÖRÜLEN TIR ARANDI

Yapılan analiz sonucunda riskli görülerek ihbar kayıtlarına alınan bir tır, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldiği sırada bilgi sistemleri uyarı verdi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli tırın gümrük işlemleri durdurularak araç, x-ray taramasına sevk edildi. Burada yakıt depolarından birinde şüpheli yoğunluğa rastlanan tır, arama hangarına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi VİDEO





İKİ AYRI GİZLİ BÖLME BULUNDU

Arama hangarında şüpheli yoğunluk tespit edilen depo, narkotik dedektör köpeği ile de kontrol edildi. Dedektör köpeğinin tepki verdiği bölüm kesilerek açıldı. Yapılan incelemede, depo içerisinde iki ayrı gizli bölme bulunduğu ve bu bölümlerin macunla kapatıldığı anlaşıldı.





526 BİN ADET UYUŞTURUCU

Tespit edilen gizli bölmeler içerisinde 54 adet şeffaf paket bulundu. Söz konusu paketlerin içerisindeki haplardan alınan numunelerin, uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizi sonucu “ecstasy” cinsi uyuşturucu hap oldukları belirlendi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen toplam 526 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu.





OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu operasyonun ardından, bir başka operasyon daha gerçekleştirildi. Bulgaristan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde faturasız belgesiz cilt bakım ürünleri, lazer epilasyon cihazı ve birçok ürün ele geçirildi.



