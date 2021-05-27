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    Kapıkule Sınır Kapısı'nda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

    Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, aranan bir tırın yakıt deposunda, toplam 526 bin adet uyuşturucu hap bulundu.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 11:04
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    Kapıkule Sınır Kapısı'nda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Ekipler, sınır kapısında yarım milyonu aşkın uyuşturucu ele geçirdi.

    ŞÜPHELİ GÖRÜLEN TIR ARANDI

    Yapılan analiz sonucunda riskli görülerek ihbar kayıtlarına alınan bir tır, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldiği sırada bilgi sistemleri uyarı verdi.

    Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli tırın gümrük işlemleri durdurularak araç, x-ray taramasına sevk edildi. Burada yakıt depolarından birinde şüpheli yoğunluğa rastlanan tır, arama hangarına alındı.

    Kapıkule Sınır Kapısı'nda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi VİDEO

    Kapıkule Sınır Kapısı nda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi #1

    İKİ AYRI GİZLİ BÖLME BULUNDU

    Arama hangarında şüpheli yoğunluk tespit edilen depo, narkotik dedektör köpeği ile de kontrol edildi. Dedektör köpeğinin tepki verdiği bölüm kesilerek açıldı. Yapılan incelemede, depo içerisinde iki ayrı gizli bölme bulunduğu ve bu bölümlerin macunla kapatıldığı anlaşıldı.

    Kapıkule Sınır Kapısı nda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi #2

    526 BİN ADET UYUŞTURUCU

    Tespit edilen gizli bölmeler içerisinde 54 adet şeffaf paket bulundu. Söz konusu paketlerin içerisindeki haplardan alınan numunelerin, uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizi sonucu “ecstasy” cinsi uyuşturucu hap oldukları belirlendi.
    Gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen toplam 526 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu.

    Kapıkule Sınır Kapısı nda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi #3

    OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

    Uyuşturucu operasyonun ardından, bir başka operasyon daha gerçekleştirildi. Bulgaristan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde faturasız belgesiz cilt bakım ürünleri, lazer epilasyon cihazı ve birçok ürün ele geçirildi.

    Kapıkule Sınır Kapısı nda 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi #4

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