Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu

Memleketlerine gidebilmek için saatlerce Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleyen gurbetçiler, kuyruk oluşturdu.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye devam ediyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Gurbetçilerin yolculuğu bazen 2 bazen de 3 gece sürebiliyor. Ancak her şey sınır kapısına gelince bitiyor...

SAATLER SÜREN BEKLEYİŞ

Cefasını memleket hasreti çekerek geçiren Avrupalı Türkler, bu süren uzun yolcuğun sefasını sürebilmek için sabırla ilerliyor.

Dün geceden bir kare ise tüm bunları kanıtlar nitelikte...

Yüzlerce araç, Türkiye'nin ihracat yükünün 'aslan' payını sırtlayan Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyruk oldu.

ARAÇLARIN İNİP BEKLEYENLER OLDU

Geçiş trafiği durma noktasına gelince, sürücüler çalışır vaziyetteki araçlarından inip beklemeye koyuldu.

Sırası gelen araç ise evraklarını kontrol ettirdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptı.