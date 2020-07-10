Kapıkule'de 135 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Şüpheli bir tırda yapılan arama kapsamında ele geçirilen 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilo 160 gram kokain cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza memurları, Türkiye’ye giriş yapan araçlara yönelik kontrollerine devam ediyor.

Ekipler tarafından kontrol edilen bir tırın çekicisinde bulunan yatak bölümünün zemininde birkaç tane hap tespit edildi.

AYRINTILI ARAMA YAPILDI

Söz konusu hapların uyuşturucu olduğu değerlendirilerek, araç ayrıntılı incelenmek üzere arama hangarına alındı. Dedektör köpekler aracılığıyla yapılan aramada, köpeklerin içerisinde sürücünün özel eşyalarının olduğu izlenimi verilen çantaya ve valize tepki vermesi üzerine çantalar açılarak arandı.

Kapıkule'de 135 bin uyuşturucu hap ve 2 kilogram kokain ele geçirildi

135 BİN HAP VE 2 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Açılan valizde 135 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Çantadaki iki torbanın içerisindeki beyaz renkli tozdan alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde ise maddenin ‘kokain’ olduğu tespit edildi.

torbalardaki kokainin ağırlığının 2 kilo 160 gram olduğu saptandı. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 750 bin Türk lirası olan uyuşturucu hap ve kokainin taşındığı araca el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.