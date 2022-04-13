Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonlarda son 1 ayda, uyuşturucudan elektronik nargileye; kürkten coin üretiminde kullanılan ekran kartlarına çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakla mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda Kapıkule Gümrük Kapısı'nda son 1 ayda başarılı operasyonlar gerçekleşti.

Yolcu otobüsü ve tırdan uyuşturucu çıktı

İlk operasyonda uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir yolcu otobüsü, x-ray ve narkotik dedektör köpekle arandı. Otobüsün şoför dinlenme kabininin altına gizlenen 107 paket içerisinde 120 kilogram esrar ele geçirildi. Diğer operasyonla, tır dorsesinin altına gizlenmiş 14 kilogram esrar tespit edildi.

Kapıkule'de 23 milyon liralık dev operasyon VİDEO



1 tondan fazla tütüne el konuldu

Ekipler sahada tütün ve tütün ürünlerini kaçak yollarla yurda sokmak isteyen kaçakçılara da geçit vermedi. Tekstil yüklü bir tırın x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ekipler, fiziki aramada yasal yükün orta kısmına gizlenmiş beyan dışı ticari eşyalar ve 1 ton 558 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir yolcu otobüsü x-ray taramasına sevk edildi. Kontrol öncesi şoför ve muavinin sahaya bazı paket ve çantaları bıraktıkları güvenlik kameralarından tespit edilirken, 330 kalem nargileye el konuldu.

Aralarından kürkler de çıktı

Başka bir operasyonda da yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde 123 kürk ele geçirildi. Gerçekleştirilen kaçak ticari eşya operasyonlarında ise araçların çekicilerinde ya da yasal yükleri arasında gizlenmiş çok sayıda ürünün, vergileri ödenmeden yurda sokulmak istendiği saptandı. Gümrük kapısında gerçekleştirilen ticari eşya yakalamalarından biri de şüpheli görülerek kontrol edilen bir aracın bagajında ele geçirilen ve yasa dışı olarak yurda sokulmak istenen coin üretiminde kullanılan 57 ekran kartı oldu.

Toplamda 23 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

AA'nın haberine göre; bu operasyonlarda piyasa değeri 23 milyon lira olan kaçak eşyaya el konulurken 3 kişi gözaltına alındı. Kaçak ticari eşya operasyonlarına ilişkin soruşturmalar savcılık nezdinde devam ediyor.