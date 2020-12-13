Kapıkule'de 36,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı tırda yaklaşık 36,5 milyon TL değerinde 400 bin adet uyuşturucu hap ile 12 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi'nce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, sınır kapılarına gelen araçlar mercek altına alındı.

Yapılan çalışma sonucunda Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapacak yabancı plakalı tır, riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli TIR, gümrük kapısına giriş yaptığı andan itibaren gözetim altına alındı.

400 BİN HAP 12 KİLO KOKAİN VE YARIM LİTRE LİKİT ESRAR

Araç sürücüsü gümrük işlemlerini yaptırmak için müracaat ettiğinde, araç X-Ray tarama cihazına yönlendirildi. X-Ray taramasında TIR'ın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeklerin de tepki verdiği şüpheli bölgeler, kesilerek açıldı. Gizli bölmelerde, 62 paket içerisinde toplam 400 bin adet uyuşturucu hap, 12 kilogram kokain ve yarım litre likit esrar ele geçirildi.

DEĞERİ 36,5 MİLYON LİRA

Yaklaşık 36,5 milyon TL değerindeki uyuşturucuya ve tıra el koyuldu. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.