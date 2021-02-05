Yavru köpekler 4 köpek taşıma çantasına sıkıştırılmış halde bulunurken, köpekleri taşıyan otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bükreş-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü risk analizleri ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin şüphesi üzerine arandı.

TAŞIMA ÇANTASINA SIKIŞTIRILMIŞ HALDE BULUNDU

Aramada köpek taşıma çantalarına sıkıştırılarak istif halinde konulmuş 23 terrier cinsi köpek bulundu.

Otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kapıkule'de bir otobüste 23 cins yavru köpek yakalandı VİDEO